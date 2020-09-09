أخبار مصر | برلماني: سيناء لم تعرف مفهوم التنمية الشاملة إلا في عهد السيسي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: سيناء لم تعرف مفهوم التنمية الشاملة إلا في عهد السيسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النائب أحمد حلمي الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر ونائب رئيس ائتلاف دعم مصر، أن سيناء لم تشهد مفهوم التنمية الشاملة والحقيقية في جميع المجالات الاستثمارية والصناعية والزراعية ومشروعات البنية الأساسية من أنفاق وكباري وطرق إلا في عهد الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن سيناء ستكون واحدة من أهم المناطق الجاذبة للاستثمار المحلي والعربي والأجنبي خلال السنوات القليلة القادمة بعد ربطها بمجموعة من الأنفاق والطرق بالوادي والدلتا.

وأشاد "الشريف"، في بيان، اليوم، بالقضايا التى ناقشها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لبحث إنشاء مناطق لوجستية داخل سيناء لتسهيل وتوفير احتياجات المواطنين من السلع المختلفة، في ظل الأوضاع الأمنية الراهنة، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور عاصم الجزّار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى جانب مسئولي الجهات المعنية.

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ووجه التحية والتقدير الى الدكتور مصطفى مدبولي لتأكيده على تسهيل انتقال البضائع في سيناء ومن أجل ذلك نعتزم إقامة مراكز لوجستية في شمال سيناء وكذا في وسطها أو جنوبها بحيث يتم تزويدها بكافة أنواع البضائع والمواد والسلع التي تلبي احتياجات أهلنا في سيناء، وأن هذه المراكز اللوجستية ستتم إدارتها تحت إشراف حكومي بما ييسر على التجار وجهات التوزيع الحصول على السلع المطلوبة ومن ثم توزيعها داخل سيناء من شمالها إلى جنوبها لافتا إلى أنه يوجد نماذج معمارية جاهزة للمراكز اللوجستية ومن الممكن البدء في التنفيذ على الفور .

كما أشاد النائب بتأكيد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بأنه سيتم اختيار أنسب الأماكن والتنسيق لبدء تنفيذ هذه المناطق اللوجستية التي تهدف في الأساس إلى تيسير عملية الحصول على السلع لكل مواطن يقيم على أرض سيناء مثمنا تأكيد الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والموافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بأن إحدى المناطق المقترحة لإقامة هذه المراكز هي المنطقة الواقعة مع تلاقي محور 30 يونيو وأنفاق 3 يوليو والتي من الممكن إقامة منطقة لوجستية بها تكون لها أهمية استراتيجية لاسيما أنه يوجد مخطط لإنشاء مناطق تنموية في هذه النقطة وغيرها وهو ما من شأنه أن يُحدث تنمية اقتصادية حقيقية.

وأعلن النائب، تأييده لاقتراح إنشاء أحد المراكز اللوجستية في مدينة "سلام" بشرق بورسعيد واقتراح مكان آخر في منطقة "وادي التكنولوجيا" لإنشاء مركز لوجستي بها ومنطقة ثالثة شمالي رأس سدر معربا عن ثقته التامة فى قدرة وزيرى الاسكان والتموين على تنفيذ تكليفات رئيس الوزراء لانشاء وتجهيز هذه المراكز اللوجستية لخدمة اهالى وجماهير سيناء البواسل حراس البوابة الشرقية لمصر.