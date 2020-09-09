مصر | الداخلية: استمرار الانتشار المكثف لتأمين جولة الإعادة لانتخابات الشيوخ

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الداخلية: استمرار الانتشار المكثف لتأمين جولة الإعادة لانتخابات الشيوخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت وزارة الداخلية حالة الاستنفار الأمنى المكثف والجاهزية العالية، لتنفيذ الخطط والإجراءات التي أعدتها وزارة الداخلية لحماية وتأمين المواطنين، أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال جولة الإعادة لإنتخابات مجلس الشيوخ 2020.

وقالت الداخلية: تعتمد خطة التأمين على الإنتشار الواسع لعناصر التأمين والخدمات الأمنية بمحيط اللجان بكافة المحافظات التي تشهد جولة الإعادة مع إجراءات عمليات تمشيط متواصل بمحيط اللجان.

وأضافت: اعتمدت الوزارة على إنتشار عناصر من قوات التدخل السريع التي تتميز بسرعة الحركة والجاهزية للتعامل مع مختلف المواقف الأمنية، من خلال المتابعة المستمرة مع غرفة العمليات الرئيسية بوزارة الداخلية التي يتم من خلالها المتابعة اللحظية للحالة الأمنية على مستوى الجمورية من خلال إرتباطها بغرف العمليات بمختلف مديريات الأمن لمتابعة سير العملية الإنتخابية.

وتابعت: يأتى ذلك مع تواصل مرور القيادات الأمنية والإشرافية على الخدمات والتأكيد على إستمرار يقظة القوات وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتيسير على المواطنين لا سيما كبار السن وذوى الإحتجات الخاصة حال ممارستهم لحقهم الدستورى في التصويت.