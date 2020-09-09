مصر | استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين بمدينة العلمين الجديدة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين بمدينة العلمين الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوفد قطاع الأحوال المدنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، مأمورية قانونية وفنية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين بمدينة العلمين الجديدة، للتيسير عليهم وعدم تحملهم تكاليف ومشقة الانتقال، حرصًا من وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة للمساهمة في انتظام العمل بالمشروعات القومية استمرارًا لمسيرة التنمية التي تشهدها البلاد على كافة الأصعدة.

وتم التنسيق وجهاز المدينة لتجهيز مقاعد إنتظار ومظله لوقاية المترددين من حرارة الشمس وكذا لافتات توعية بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الطبية حفاظًا على سلامة العاملين والمترددين على مقر المأمورية.

ولاقى ذلك قبولًا واستحسانًا من العاملين بالمدينة، مُشيدين بجهود الوزارة في هذا الشأن، ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على مراعاة البعد الإجتماعى والإنسانى للمواطنين واتخاذ كافة الإجراءات للتيسير عليهم ومساعدتهم في استخراج أوراقهم الثبوتية.

وجاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى اضطلاع القطاعات الخدمية بتقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين، ونظرًا لما تشهده مدينة العلمين الجديدة بمحافظة مرسى مطروح من مشروعات عملاقة يقوم بتنفيذها عدد كبير من العاملين الحرفيين، واحتياج بعضهم لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي.