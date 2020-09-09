مصر | بعد تخرجها من الجامعة.. منح طالبة ثانوية عامة درجة ونصف باللغة العربية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد تخرجها من الجامعة.. منح طالبة ثانوية عامة درجة ونصف باللغة العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

منحت المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة تعليم، درجة ونصف لطالبة ثانوية عامة للعام الدراسي ٢٠١٥ ٢٠١٦، في مادة اللغة العربية بعد ما طعنت علي إعلان نتيجتها في مادة اللغة العربية، وأكدت الطالبة أنها تستحق درجات زيادة حتي يتم ترشيحها للكلية التى تستحقها، ورأت المحكمة حقها في الدرجة ونصف علي حسب تقرير الخبير، وأمرت بإلزام الجهة الإدارية بمصروفات التقاضي.

وأطمأنت المحكمة إلى ما خلصت إليها اللجنة المنتدبة لإعادة تصحيح كراسة إجابة الطالبة، وتأخذ بما انتهت إليه، ومن ثم يحق لابنة الطاعن زيادة ما رصد لها عن إجاباتها فى مادة اللغة العربية بمقدار درجة ونصف فقط، تضاف إلى مجموعها الكلى، مما يضحى معه القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعلان نتيجة ابنة الطاعن فى مادة اللغة العربية غير قائم على سند سليم مخالفًا لصحيح حكم القانون ويجب إلغاؤه لإضافة الدرجة والنصف الزيادة

وكان والد الطالبة أقام الطعن عام ٢٠١٦، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه بإعلان النتيجة، بعد ندب لجنة محايدة لإعادة تصحيح أوراق إجابة ابنته، مع ما يترتب على ذلك من آثار. أخصها إعلان نتيجة ابنته بالدرجات التىتستحقها وترشيحها للكلية التى تتوافق ومجموع درجاتها بعد التعديل وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

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