مصر | بعد تخرجها من الجامعة.. منح طالبة ثانوية عامة درجة ونصف باللغة العربية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد تخرجها من الجامعة.. منح طالبة ثانوية عامة درجة ونصف باللغة العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأطمأنت المحكمة إلى ما خلصت إليها اللجنة المنتدبة لإعادة تصحيح كراسة إجابة الطالبة، وتأخذ بما انتهت إليه، ومن ثم يحق لابنة الطاعن زيادة ما رصد لها عن إجاباتها فى مادة اللغة العربية بمقدار درجة ونصف فقط، تضاف إلى مجموعها الكلى، مما يضحى معه القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعلان نتيجة ابنة الطاعن فى مادة اللغة العربية غير قائم على سند سليم مخالفًا لصحيح حكم القانون ويجب إلغاؤه لإضافة الدرجة والنصف الزيادة
وكان والد الطالبة أقام الطعن عام ٢٠١٦، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه بإعلان النتيجة، بعد ندب لجنة محايدة لإعادة تصحيح أوراق إجابة ابنته، مع ما يترتب على ذلك من آثار. أخصها إعلان نتيجة ابنته بالدرجات التىتستحقها وترشيحها للكلية التى تتوافق ومجموع درجاتها بعد التعديل وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
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وفي سياق أخر، قررت محكمة القضاء الإداري، إحالة الدعوى المقامة من عبدالله ربيع المحامي وعضو الحزب الناصري، والتي طالب فيها بوقف وإلغاء عرض إعلانات المنشطات الجنسية على القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية، للمفوضيين.
وحملت الدعوى رقم 74697 لسنة 67 قضائية، واختصمت رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الاتصالات والاستثمار، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وطالبت الدعوى بوقف وإلغاء عرض جميع الإعلانات الخاصة بالمنشطات الجنسية، التي تُبث على القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية.
وتضمنت صحيفة الدعوى، تأكيدا على أن هذه الإعلانات تدخل بيوت الأسرة المصرية وتخل بالآداب العامة وتهدد الأمن القومي للبلاد، متهمة هذه الإعلانات بإنها مخططا خبيثا ضد الأمة العربية والإسلامية، وتبث على مسامع الأطفال والنساء والكبار.