مصر | عرض 3 أطفال على الطب الشرعي لبيان حقيقة هتك عرضهم على يد مدرب بحلوان

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عرض 3 أطفال على الطب الشرعي لبيان حقيقة هتك عرضهم على يد مدرب بحلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت نيابة حوادث حلوان الكلية بعرض 3 أطفال فى واقعة قيام مدرب رياضى بهتك عرضهم علي الطب الشرعي للكشف عليهم وبيان مدى تعرضهم للأذى أو إجراء أية عمليات جراحيه او غيرها من انتهاكات ومدى صحة الواقعة من عدمه.

وأفادت التحقيقات أن المدرب يدعى محمدعبد الجابر ويبلغ من العمر 33 سنة، ويعمل فى أحدى الأندية الرياضية بمنطقة رستم بحلوان دائرة القسم، وأنه كان يقوم بتدريب الأطفال سن ال 15 عاما.

وكشفت التحقيقات أنه تقدم عدة بلاغات من أهالى بعض الأطفال يتهموه بهتك عرض أبنائهم، وتبين من التحقيقات أنه كان يتحرش بالأطفال داخل منزله ويقوم بوعدهم بالبطولة ثم يقوم بتصوريهم عاريا وتهديدهم فى حالة أخبار أحدا.

كما طالبت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الصحيفة الجنائية للمتهم.

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ورد بلاغ لوحدة مباحث قسم شرطة حلوان برئاسة المقدم محمد السيسى رئيس المباحث، من والد طفل مفاده بقيام مدرب رياضي بهتك عرض نجله وهدده بنشر صوره عاريًا، وتم ضبط المتهم والقاء القبض عليه وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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