مصر | حبس عصابة سرقة بطاريات السيارات بحلوان

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر حبس عصابة سرقة بطاريات السيارات بحلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة حلوان الجزئية، بحبس تشكيل عصابي مكون من عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة بطاريات السيارات باستخدام "توكتوك" بمنطقة حلوان بدائرة القسم.

وتعود البداية عند مرور قوة أمنية بقسم حلوان في حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون بأحد شوارع المدينة، حيث تمكنت من ضبط عاطلين ومقيمين بعرب غنيم بحلوان حال استقلالهما دراجة بخارية "توك توك"، وبحوزتهما عدد من البطاريات الخاصة بسيارات، وبسؤالهما عن مصدر تلك البطاريات، اقروا بانهم قاموا بسرقتها من داخل عدة سيارات بمجاروة 3 المشروع الأمريكي بأسلوب فتح الكابوت وفك البطارية باستخدام آلة حادة ضبطت بحوزتهما.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

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ومن جهة أخرى، نجحت الأجهزة الأمنية، في كشف ملابسات واقعة العثور على جثة سيدة مسنة بالدقهلية.

وكان تبلغ لمركز شرطة المطرية بمديرية أمن الدقهلية بالعثور على جثة "ربة منزل، مقيمة بدائرة المركز" بمياه إحدى الترع بدائرة المركز.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية أسفرت جهوده عن أن ربة المنزل قامت "يوم العثور على الجثة" باستقلال مركبة "توك توك" بطريق ترعة السلام بذات صحبة (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية"، مقيمان بدائرة المركز) وأنهما وراء مقتل المجني عليها.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما بما توصلت إليه التحريات أقرا بها واعترفا تفصيليًا بارتكابهما الواقعة، وقررا بإصطحابهما المجني عليها من أمام منطقة المقابر بقصد توصيلها لمسكنها، وأثناء سيرهم اتفقا سويًا على تخديرها وسرقة ما بحوزتها من مبالغ مالية، وعقب فقدانها للوعي قاما بسرقة مبلغ مالي كان بحوزتها وقاما بإلقائها بمياه الترعة محل البلاغ