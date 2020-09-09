مصر | بـ"شادو وسلاح ناري".. سقوط ديلر الجيزة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بـ"شادو وسلاح ناري".. سقوط ديلر الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة، من القبض على واحد من تجار المخدرات بمنطقة الجيزة، غرب المحافظة، وبحوزته كمية من الشادو المخدر، وسلاح ناري، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة بورود معلومات أكدتها التحريات للرائد هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، بقيام عاطل بمزوالة نشاطآ إجراميآ تخصص في مجال الاتجار بالمواد المخدرة متخذآ من دائرة المركز مسرحآ لمزوالة نشاطه الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة والتأكد من صحة المعلومات الواردة، أعد الرائد مصطفي عبد الله رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، مأمورية، وتمكنت القوات من ضبطه بالمنطقة سكنه وعثر بحوزته على 60 جرام لنبات الشادو المخدر، 400 جنية مصري، فرد خرطوش عيار 12 مم، هاتف محمول.

وتمكنت القوات من اقتياده إلى ديوان القسم، وبمواجهته أقر بما توصلت إليه التحريات وحيازته المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.