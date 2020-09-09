مصر | "أباطرة الكيف".. حبس 21 تاجر مخدرات بحلوان 15 يوما

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "أباطرة الكيف".. حبس 21 تاجر مخدرات بحلوان 15 يوما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد قاضي المعارضات، اليوم الأربعاء، بمحكمة جنح حلوان تجديد حبس 21 تاجر حشيش واستروكس وشادو وهيروين، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

يذكر أن شنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، أكبر حملة أمنية في تاريخ حلوان بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وضباط مباحث قسم شرطة حلوان برئاسة المقدم محمد السيسي، للقضاء على تجارة المخدرات بمنطقة عرب غنيم، دائرة القسم، بعد تداول صور لبعض التجار أثناء ترويج وبيع المواد المخدرة بالشارع في وضح النهار.

وأسفرت مجهودات الحملة التي استمرت لمدة ثلاثة أيام في القبض على 21 تاجر حشيش وإستروكس وشادو وهيروين.

وضبط بحوزة المتهمين على كميات كبيرة بلغت 750 جرام هيروين وكيلو حشيش وكمية من تذاكر الشادو والإستروكس.

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

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ضبط تاجر مخدرات في الحوامدية

كعادته يخرج العامل العشريني العمر، صباح كل يوم، ليعمل في مصنع السكر، بمدينة الحوامدية، جنوب محافظة الجيزة، وفي المساء يتجول بشوارع باحثًا عن أحد متعاطي المخدرات، لبيع أقراص مخدرة له.

اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تلقى إخطارا من المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية، بورود معلومات أكدتها التحريات للنقيب فاروق عبد القادر معاون مباحث القسم، بقيام عامل بمصنع السكر، بمزاولة نشاطًا إجراميا للاتجار في المواد المخدرة، متخذا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

تحريات العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة توصلت إلى صحة المعلومات الواردة، وتم استئذان النيابة العامة، وإعداد عدة أكمنة أسفرت إحداها عن ضبطه، وبتفتيشه عثر بحوزته على عدد من الأقراص المخدرة، وحوالي 25 ألف جنيه، وهاتفين محمول.

وتمكنت القوات من اقتياده إلى ديوان القسم، وبمواجهته أقر خلال التحقيقات التي أجريت معه بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بما توصلت إليه التحريات، وحيازته الأقراص المخدرة بقصد الإتجار، والهاتفين المحمول للاتصال بعملائه، والمبلغ المالي حصيلة نشاطه الإجرامي.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.