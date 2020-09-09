شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء..رئيس جامعة المنيا يعلن التشكيل الإداري الجديد لمديري ونواب المستشفيات الـ 7 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن رئيس جامعة المنيا، أنه تم تصعيد وتكليف عدد من الكوادر الشبابية الطبية لمناصب قيادية بالتشكيل الإداري الجديد للمستشفيات الجامعة السبع، والتي تضم «المستشفى الرئيسي، ومستشفى الاستقبال والطوارئ، والمستشفى الاقتصادي والعلاج بأجر، مستشفى النساء والأطفال، ومستشفى الكلى والمسالك، ومستشفى الكبد، ومستشفى القلب والصدر».

وأضاف رئيس جامعة المنيا، أن ذلك يأتي بناءً على ترشيحات الدكتور أيمن حسانين المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، من أجل تحقيق استراتيجية جديدة تعتمد على تمكين الشباب ذوي الكفاءات لشغل المناصب القيادية.

وأعلن د.«عبدالنبي» عن أسماء تشكيل الفريق الإداري لمستشفيات جامعة المنيا، والمكون من 20 منصب لمديري المستشفيات ونوابهم، وهو كالتالي: تكليف الاستاذ الدكتور خالد محمد حسن، مديرًا للمستشفى الرئيسي، وكل من الاستاذ الدكتور علاء أحمد السيد، والاستاذ الدكتور أحمد نادي الشويخ، الاستاذ الدكتور محمد طارق عبدالقادر، الاستاذ الدكتور أحمد نادي صالح، والاستاذ الدكتور أحمد عبدالرحمن نوابًا لمدير المستشفى الرئيسي، والاستاذ الدكتور محمد فتحى عبدالرحمن مديرًا لمستشفى الاستقبال والطوارئ، وكلًا من الدكتور طارق عبدالمنعم، والدكتور مصطفى عبدالغني نوابًا له.

وأكمل رئيس الجامعة، أنه تم تكليف الدكتور محمد عزمي، مديرًا لوحدة العلاج بالمستشفى الاقتصادي والعلاج بأجر، والاستاذ الدكتور أحمد سمير عبدالمالك مديرًا لمستشفى النساء والأطفال، وكلاً من الاستاذ الدكتور محمد بهاء، والدكتور أحمد حسني نوابًا لمدير المستشفى، إلى جانب تكليف الاستاذ الدكتور طارق خلف فتح الباب، بمنصب مدير مستشفى الكلى والمسالك، وكلًا من الدكتور محمد جمال حسانين، والدكتورة بسمة فتحي نوابًا لمدير المستشفى، بالإضافة إلى تكليف الاستاذ الدكتور تهامي عبدالله تهامي بمنصب مدير مستشفى الكبد، والدكتور عمر عبدالعظيم نائبًا له، كما تم تعيين الاستاذ الدكتور نزار رفعت بمنصب مدير مستشفى القلب والصدر، وكلًا من الدكتور أحمد راضي عطا لله، والدكتور أحمد فتحي ماضي نواب لمدير المستشفى.

أوضح «عبدالنبي»، أن الجامعة كانت حريصة كل الحرص على إتاحة الفرصة أمام الكوادر الشبابية لشغل منصب (مدير، نائب) بالتشكيل الإداري بالمستشفيات الجامعية، والتي بلغ عددهم فيها 12 منصبًا للشباب من أصل 20 منصب، وذلك يأتي وفق اهتمام الجامعة ودعمها وتشجيعها للكوادر الشبابية وتحفيزها على العطاء والنهوض بممتلكات ومنشأت الدولة الصحية، لتقديم أفضل خدمة لائقة للمرضى والحفاظ على سلامتهم.

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