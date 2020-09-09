شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء مجلس تنسيقي لجميع مكاتب استقدام العمالة بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، أشار فيه إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وافقت على طلب مكاتب الاستقدام، بإنشاء مجلس تنسيقي لمكاتب الاستقدام لجميع مناطق المملكة.

ومن المقرر أن يحل المجلس التنسيقي لمكاتب الاستقدام محل اللجنة الوطنية للاستقدام، التي تم إلغاؤها من قبل مجلس الغرف السعودية.

وأتاحت الوزارة الفرصة لجميع المكاتب للترشح للمجلس التنسيقي، وأسفرت نتائج التصويت عن قبول 26 مرشحاً من أصحاب مكاتب الاستقدام من أصل 60 مكتباً تقدم للترشيح.

يذكر أن عدد مكاتب الاستقدام المرخصة بالمملكة يبلغ 1500 مكتب، والمجلس التنسيقي سيكون الممثل الرسمي عن مكاتب الاستقدام، بحيث يتولى نقل جميع الملفات باعتباره الصوت الرسمي المعتمد، وأن المجلس سيقوم بتلقي جميع مشاكل الاستقدام ومناقشتها في الاجتماعات قبل نقلها إلى الوزارة.

كما أن المجلس سيعتمد للتواصل مع الملحقات العمالية في الدول المصدرة للعمالة المنزلية، ما يسهم في تسهيل الإجراءات في قطاع الاستقدام وتذليل العقبات.

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