شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مركز الداخلة يتفقد مشروع «الأزولا» كبديل للأعلاف في الوادى الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد نبيل حنفى، رئيس مركز ومدينة الداخلة بالوادى الجديد، اليوم الأربعاء، مشروع إنتاج نبات الأزولا، الخاص بأحد الشباب بمدينة موط، وهو أحد مشروعات إنتاج الأعلاف الخضراء، ذات القيمة الغذائية المرتفعة التي تصلح للطيور والماشية.

وقال حنفي، إن فكرة المشروع تعتمد على إنتاج هذا النوع من النباتات التي تستخدم كعلف للطيور والمواشى، بإنتاجية وقيمة غذائية عالية أعلى من مثيلاتها وبتكلفة منخفضة، وهو بديل للأعلاف التقليدية، ويحتوى على نسبة عالية من البروتين.مؤكدا على إنه لابد من التوسع في مثل هذه المشروعات، والتي تسهم بشكل مباشر في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب. جدير بالذكر أن المحافظة نفذت مشروع زراعة»الأزولا«بعدد من المناطق بمركز الخارجة، والتى حققت نتائج طيبة في إنتاج الأعلاف الحيوانية للماشية والطيور.

رئيس مركز الداخلة يتفقد مشروع "الأزولا" كبديل للأعلاف فى الوادى الجديد

رئيس مركز الداخلة يتفقد مشروع "الأزولا" كبديل للأعلاف فى الوادى الجديد