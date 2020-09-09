شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يفتتح مدرستين تعليم أساسي وثانوي بتكلفة 16 مليون جنيه (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مدرسة عمريط للتعليم الأساسي التابعة لإدارة أبوحماد التعليمية، والمُقامة على مساحة 429 متر مربع بتكلفة 8 مليون و400 ألف جنيه، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

وأوضح «غراب» أن المدرسة تضم 23 فصلاً مدرسياً، وتتكون من 5 طوابق، وتدخل الخدمة التعليمية لهذا العام لتساهم وبشكل كبير في القضاء على نظام الفترتين، وتقليل نسبة الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية وتقديم تعليم جيد للطلاب.

تفقد المحافظ حجرات الدراسة والمعمل، والمكتبة وحجرة المجالات والصالة متعددة الأغراض، مشدداً على ضرورة تفعيل الأنشطة المدرسية والمجالات، والإستفادة من المعمل لتدريب الطلاب على كيفية إجراء التجارب والعمليات الكيميائية البسيطة، طبقاً للمنهج المدرسي خلال العام الدراسي الجديد.

كما افتتح محافظ الشرقية، مدرسة كفر العزازي الثانوية، التابعة لإدارة أبوحماد التعليمية والمُقامة على مساحة 265 متر بتكلفة 7 مليون و700 ألف جنيه، وتضم 9 فصول مدرسية وتتكون من 5 طوابق.

تفقد المحافظ، الفصول المدرسية، ووحدة الـ «IT» وسيرفر النت الخاص بتهيئة وتوصيل أجهزة التابلت ببنك المعرفة المصري، والذي يحتوي المادة العلمية المستخدمة في الدراسة في العام الدراسي الجديد. أشاد المحافظ بجاهزية المدارس واستعدادها لاستقبال الطلاب، لتقديم تعليم متميز يساهم في تقدم ورقي المجتمع، مؤكداً أن العلم قاطرة التقدم والتنمية، وبه تنهض الأمم وتتقدم الشعوب وترتقي المجتمعات.

كما أشاد المحافظ بالأعمال الفنية التي قدمها طلاب المدرسة، مؤكداً أن الفن يسمو بالروح ويمثل أحد أدوات القوى الناعمة التي تساهم في تقدم ورقي المجتمع، وحرص المحافظ على غرس شجرة مثمرة بحديقة المدرسة، مشدداً على ضرورة نظافة المدرسة والحفاظ عليها.

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