شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد طلاب صيادلة مصر يناقشون متطلبات تطوير مهنتهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدا الإتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا (EPSF-MUST) باستضافة اجتماع الجمعية العمومية الرابع والستين للاتحاد المصري لطلاب الصيدلة (EPSF 64th General Assembly) الذي يحضره طلاب كلية الصيدلة من ٣٤ جمعية على مستوي مصر.

ويهدف الاجتماع إلى مناقشة الأوضاع من أجل خدمة المجتمع وتطوير مهنة وطالب الصيدلة.

حيث يجتمع فيه طلاب الجمعيات من شتي انحاء مصر، يناقشون أعمال العام الماضي، ويقدمون خططاً للعام الجديد، وينتخبون جيلاً جديداً يكمل مسيرة من سبقوهم.

وقد بدأ هذا الاجتماع يوم أمس الثلاثاء سبتمبر الجاري وسيستمر حتى يوم الأحد ١٣ سبتمبر.

يذكر إن الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة منظمه غير حكومية وغير سياسية وغير هادفه للربح يضم طلاب الصيدلة في ٣٤ كلية صيدلة على مستوى مصر، ويعتبر الاتحاد المصري جزء من الاتحاد الدولي لطلاب الصيدلة الذي يضم أكثر من ٨٠ دولة.

ويضم الاتحاد أكثر من ٥٠٠٠ طالب، ويهدف لتطوير الطالب الصيدلي وتحسين صحة المجتمع.

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