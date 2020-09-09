شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط يلتقي رئيس «البنك الزراعي» لبحث تنفيذ مشروعات صغار المزارعين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، والوفد المرافق له، لبحث سبل تنفيذ مشروعات لصغار المزارعين والشباب في الاستثمار الزراعي، وتطوير مشروعات الثروة الحيوانية بالمحافظة، ودعم مشروعات قطاع الزراعة.

حضر اللقاء المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة، وسامي عبدالصادق، ومحمد إيهاب صلاح الدين نائبي رئيس مجلس الإدارة، ومنتصر عبدالوهاب رئيس قطاع منطقة شمال الصعيد بالبنك الزراعي المصري، وهاني مبروك رئيس قطاع أسيوط، والمهندس إبراهيم سرور وكيل وزارة الزراعة، ومحمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بالمحافظة، والدكتور خالد بكرى مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة، وجمال طه مدير عام العلاقات بالبنك الزراعي.

واستعرض المحافظ سبل تفعيل التعاون مع البنك، ومختلف القطاعات التنفيذية بالمحافظة، لتنفيذ مشروعات تخدم صغار المزارعين والفلاحين والشباب، لافتًا إلى أهمية دعم وتنمية المشروعات الزراعية الصغيرة، ومشروعات الشباب بإعتبار أن أسيوط من المحافظات الزراعية المتميزة، والتي تضم كافة أوجه الأنشطة الزراعية والحيوانية المرتبطة بها وذلك فضلًا عن مناقشة سبل تفعيل التعاون بين البنك، والمحافظة لتمويل المشروعات الصغيرة، وفتح آفاق جديدة لتدريب الشباب في العمل بالمجال الزراعي، وتربية الحيوانات والدواجن، لخلق فرص عمل حقيقية لهم، ولتحسين مستوى معيشتهم، فضلا عن وضع منظومة وبروتوكول عمل، لربط برامج المشروعات مع المزارع البسيط، والشباب الراغب في إقتحام مجال الاستثمار الزراعي، ليصبح من صغار المستثمرين بعد تقديم كافة الضمانات والتسهيلات الممكنة، للحد من حالات التعثر، بما يساهم في تحسين مستوى المعيشة لحياة أفضل.

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، علالء فاروق، إن الزيارة تأتي في إطار حرص البنك على تعظيم مساهمته في تحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية، داخل محافظة أسيوط وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق بينهما، من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تشمل العديد من الأنشطة محل إهتمام الدولة مثل مشروعات المرأة الريفية ورائدات الأعمال ومشروعات الشباب وتطوير نظم الري الحديث وتمويل الحاصلات الزراعية ومشروعات الثروة الحيوانية والصناعات المرتبطة بالزراعة.