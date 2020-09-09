شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ دمياط تقرر النزول بالقبول بالثانوى العام 3 درجات أخرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الأستاذة الدكتورة منال عوض ميخائيل محافظ دمياط، أنه تقرر النزول مرة أخرى بمجموع القبول ببعض مدارس التعليم الثانوى العام من ٢٤٣ درجة إلى٢٤٠ درجة كحد أدنى للقبول بالعام الدراسى ٢٠٢١/٢٠٢٠، وذلك إستجابة لمطالب ورغبات أولياء الأمور.

ووجهت المحافظ تعليماتها لعادل عثمان مدير مديرية التربية والتعليم بسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بمجموع ٢٤٠ درجة كحد أدنى بالأماكن الشاغرة بالمدارس التي لم تستوف الكثافة مع مراعاة البعد الاجتماعى والأسرى..