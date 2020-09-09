شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تنفي شائعة صرف 1000 جنيه لكل أسرة عبر الصفحات الوهمية والمزيفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نفت وزارة القوى العاملة ما تردد عبر الصفحات الوهمية والمزيفة التي تحمل اسم الوزارة بمواقع التواصل الاجتماعي، على خلاف الحقيقة عن فتح التقديم وتسجيل استمارة صرف مبلغ 1000 جنيه لكل أسرة. وتؤكد وزارة القوي العاملة أن لديها صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعي «facebook» تحت اسم «وزارة القوى العاملة المصرية» وتحمل شارة التحقق الزرقاء كصفحة رسمية معتمدة. وتهيب الوزارة بالمواطنين عدم الانسياق وراء أي بيانات تنشر على هذه الصفحات الوهمية والتي تقوم بنشر بعض البيانات والأخبار المغلوطة والتي لا تمس الحقيقة بصلة، وأن الوزارة تنشر بياناتها الرسمية من خلال موقع الوزارة صفحتها الرسمية المشار إليها. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 100,041

تعافي 79,008

وفيات 5,541

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القوى العاملة تنفي شائعة صرف 1000 جنيه لكل أسرة عبر الصفحات الوهمية والمزيفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.