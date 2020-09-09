شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نموذج 3 لوقف هدم مخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه سيتم التشديد على المحافظين بالاستمرار في مراجعة قيم التصالح في بعض المناطق التي كانت بها شكاوي كثيرة من بعض الارتفاعات في قيم التصالح.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، حول البناء العشوائي بالدولة وقانون التصالح في مخالفات البناء.

وتابع مدبولي: «أنا شددت على المراجعة، وفيه بعض المحافظين عملوا بعض الإجراءات لتخفيض قيم التصالح، فيه مواطن يقولي طب أنا سددت قيم التصالح الـ25% طب لو الدولة نتيجة لمراعاة البعد الاجتماعي القيمة دي قررت تقللها، احنا هنعتبر ما سددته هو نسبة من القيمة اللي أنت هتسددها كإجمالي من قيمة التصالح».

وواصل: «شددت على كل الإدارات المحلية أنه بمجرد المواطن يستلم نموذج 3 يتم إعلان كل الجهات التنفيذية ميبقاش يبقى فيه تدخل أو تعامل مع العقار وبإيقاف وتجميد الأحكام لحين البت في التصالح وإجراءات عمليات التقنين عشان نؤمن لكل مواطنينا في هذا الموضوع».

وقال رئيس الوزراء إنه وجه بقبول كل طلبات التصالح من المواطنين حتى لو كان الورق غير كاف، وقرر «مدبولي» مد فترة السماح شهرين لاستكمال الأوراق الناقصة من المواطنين.

وأشار إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء نص على أن المواطن يتقدم للتصالح في خلال مدى زمنى 6 أشهر للتقدم بطلبات التصالح، مشيرا إلى أن عدد الطلبات التي تقدمت لم يكن بالقدر الكافى ولا يتناسب مع حجم المخالفات.

وأوضح رئيس الوزراء أن قانون مخالفات البناء الموجود منذ 2008 لم ينص على التصالح، وبعد زيادة مخالفات البناء صدر قانون التصالح للتيسير على المواطنين ولوقف نزيف المخالفات.

وقال «مدبولي» إن مصر فقدت الكثير من الأراضي الزراعية بسبب البناء المخالف والعشوائي، متابعا: «كان لابد من وقفة حاسمة لمواجهة ظاهرة البناء العشوائي في ظل ما تحققه الدولة من إنجازات، البناء العشوائي انتشر في المدن مؤخرا بصورة أكبر من الريف«.

وأشار إلى أن القرى في مصر التي من المفترض أنها كانت تجمعات سكنية صغيرة حصل عليها امتداد عشوائي غير مخطط.

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وتابع رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي: «وصل عدد الأراضي التي تم فقدانها بسبب البناء العشوائي 90 ألف فدان، وهذا يعني فقدان مصدر من مصادر الغذاء، فقدان الكثير من فرص العمل وأصبح من المطلوب تعويض هذا الفقدان».

ولفت إلى أن «حجم الانتشار العشوائي وغير المخطط يمثل اليوم ضغط شديد جدا على الدولة المصرية».

كما أكد رئيس الوزراء أن الدولة تتوسع وتنشئ جيلا جديدا من المدن الجديدة لاستيعاب الزيادة السكانية، وتابع قائلاً: «أضفنا 160 ألف فدان للحيز العمراني لاستيعاب الزيادة السكانية».

وقال «مدبولي» إن هناك احتياج إلى 300 مليار جنيه لتوفير الخدمات مع زيادة النمو العشوائي في القرى ولتوصيل الصرف الصحي.