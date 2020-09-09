شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل «الاستعداد المُبكر» لجهاز مدينة العبور لموسم الشتاء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إنه تم توجيه الإدارات المختصة بالبدء في أعمال الصيانة الدورية لبالوعات صرف مياه الأمطار ومراجعة المعدات المستخدمة في أعمال الكسح وشفط المياه ومراجعة صيانة أكشاك وأعمدة الكهرباء للاستعداد لموسم الشتاء مُبكرًا.
وأضاف «عمران» في تصريحات صحفية، الأربعاء، أنه تم التشديد على الاهتمام برفع كفاءة أعمال النظافة والاهتمام بالرقعة الخضراء بالمدينة.
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