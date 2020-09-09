شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء: منح شهادة لكل شقة متصالح عليها نموذج 3 لوقف الهدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه سيتم منح شهادة لكل شقة متصالح عليها نموذج 3 لوقف الهدم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، حول البناء العشوائي بالدولة وقانون التصالح في مخالفات البناء.

وأضاف: «وجهنا الإدارات المحلية وأجهزة المدن باستلام كل الطلبات للتصالح من المواطنين حتى لو غير مكتملة، على أي مواطن إرسال الورق الذي يملكه ومن ثم إكمال الوقت بعد حصوله على نموذج 3».

وأوضح أنه وجه بقبول كل طلبات التصالح من المواطنين حتى لو كان الورق غير كافٍ، مقررا مد فترة السماح شهرين لاستكمال الأوراق الناقصة من المواطنين.

وقال رئيس الوزراء إن قانون التصالح في مخالفات البناء نص على أن المواطن يتقدم للتصالح في خلال مدى زمنى 6 أشهر للتقدم بطلبات التصالح، مشيرا إلى أن عدد الطلبات التي تقدمت لم يكن بالقدر الكافى ولا يتناسب مع حجم المخالفات.

وتابع في المؤتمر الصحفي: «بعد زيادة مخالفات البناء صدر قانون التصالح للتيسير على المواطنين ولوقف نزيف المخالفات، الحكومة عالجت المعوقات التي واجهت القانون، وتم تعديله رقم 1 لعام 2020 لتعديل وتبسيط إجراءات التصالح، موضحا أن القانون سهل وفتح المجال لكافة المخالفات».

وأشار رئيس الوزراء إلى إن الدولة تتوسع وتنشئ جيلا جديدا من المدن الجديدة لاستيعاب الزيادة السكانية، وتابع قائلاً: «أضفنا 160 ألف فدان للحيز العمراني لاستيعاب الزيادة السكانية».

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وأكمل: «نعمل على محورين التوسع في المدن الجديدة الموجودة والثاني إنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة».

وقال: «قانون مخالفات البناء الموجود منذ 2008 لم ينص على التصالح، بعد زيادة مخالفات البناء صدر قانون التصالح للتيسير على المواطنين ولوقف نزيف المخالفات»