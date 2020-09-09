شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع ٦ أشخاص وإصابة ١٥ آخرين في حوادث سير بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي اليوم الأربعاء، 6 أشخاص مصرعهم، وأصيب 15 نتيجة وقوع 4 حوادث سير مرورية بأنحاء متفرقه في محافظة المنيا.

إذ شهد الطريق الزراعي القاهرة أسوان، أمام مركز أبوقرقاص، وقوع حادث تصادم بين سيارتين نشب حريق بإحدهما، مما أسفر عن مصرع ٦ أشخاص وإصابة ٥ آخرين.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن سبب الحادث التخطي الخاطئ لإحدى السيارتين مما أدى إلى اصطدامها بأخري كانت قادمة من الإتجاه المقابل، ونتج عن ذلك تفحم أحداهما.

أسفر الحادث عن وفاة: عبدالرحمن. ا 23 سنة طالب، فيصل. م 65 سنة فلاح، زيدان. م 40 سنة فلاح، سيد. م 50 سنة فلاح، محمود. ن، 20 سنة عامل، وعلاء. م 30 سنة عامل.

وفي الحادث الثاني، أصيب 7 عمال، نتيجة إنقلاب سيارة ربع نقل، بالطريق الصحراوي الشرقي، شمال مدخل البستان، أمام مركز سمالوط، وتم نقل المصابين إلى مستشفي المنيا العام.

كما أصيب 3 أشخاص في حادثي انقلاب دراجتين ناريتين، الحادث الأول بطريق مطاي، والثاني أعلى كوبري النيل بمدينة المنيا.

Advertisements