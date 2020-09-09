شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 46 مخالفة تعدي على أملاك الدولة في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شنت الوحدات المحلية في المنيا، تحت إشراف المحافظ اللواء أسامة القاضي، عدة حملات أسفرت عن ضبط 46 مخالفة تعدي بينها 33 على الرقعة الزراعية لمساحة 22 قيراط و18 سهم، بمركزي بني مزار وسمالوط، و3 مخالفات تعدي على أراض زراعية أملاك دولة بمساحة قيراط و4 أسهم، بمركز سمالوط، و9 مخالفات بالتعدي بالبناء على أملاك الدولة لمساحة 1331 مترا، بمركزي سمالوط وأبوقرقاص . كما قامت الوحدة المحلية بمركز سمالوط بإزالة مخالفة تعدي البناء للقانون 119 لمساحة 50 مترا . تحررت محاضر بالمخالفات وتولت النيابة العامة التصرف . الوضع في مصر Advertisements

اصابات 100,041

تعافي 79,008

وفيات 5,541

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