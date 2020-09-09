شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع التيار الكهربائي عن بعض العمارات بسبب سرقة مكونات كشك في ٦ أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تسبب سرقة مكونات كشك كهرباء من القطع النحاسية في الحى السادس بمدينة 6 أكتوبر في انقطاع الكهرباء عن بعض العمارات السكنية.
وأرسل بعض السكان بشكاوى إلى شركة الكهرباء لإصلاحه، وتمكنت بعد نحو 6 ساعات من إعادة التيار الكهربائي .
وقال المهندس أسامة حسن، مسؤول بشركة الكهرباء إن بعض اللصوص دأبوا على سرقة مكونات أكشاك الكهرباء خاصة من القطع النحاسية لبيعها لتجار الخردة بأسعار زهيدة مدعين أنهم من فنى الشركة.
وأهاب بالمواطنين بضرورة القيام بالكشف عن هوية فنين الصيانة والإصلاح لإبراز هويتهم وفق الكارانيه والبطاقة الشخصية والقبض على منتحلى الوظيفة وتسليهم للشرطة لافتا إلى أن حوادث سرقة مكونات أكشاك الكهرباء تتكرر من حى لٱخر.
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