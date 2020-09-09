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شكرا لقرائتكم خبر عن توافد الناخبين على لجان «إعادة الشيوخ» بالخصوص (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهدت مقار اللجان الانتخابية بمدينة الخصوص في اليوم الثاني لانتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ، الأربعاء، توافد المواطنين خلال اليوم الثاني لانتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ.
وانطلقت بمحافظة القليوبية، صباح اليوم، ثاني أيام جولة إعادة انتخابات مجلس الشيوخ 2020على مقعد وحيد، ضمن 6 مقاعد، في 689 لجنة فرعية موزعة على 532 مقرًا انتخابيًا بالقليوبية.
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