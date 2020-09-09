شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي: قانون مخالفات البناء الموجود منذ 2008 لم ينص على التصالح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء أن الدولة تتوسع وتنشئ جيلا جديدا من المدن الجديدة لاستيعاب الزيادة السكانية، وتابع قائلاً: «أضفنا 160 ألف فدان للحيز العمراني لاستيعاب الزيادة السكانية».

وأكمل في المؤتمر الصحفي المنعقد الآن: «نعمل على محورين التوسع في المدن الجديدة الموجودة والثاني إنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة».

وقال مدبولي: «قانون مخالفات البناء الموجود منذ 2008 لم ينص على التصالح، بعد زيادة مخالفات البناء صدر قانون التصالح للتيسير على المواطنين ولوقف نزيف المخالفات«