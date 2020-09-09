مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرق ومدير الأمن يتفقدان اللجان الانتخابية ببنها

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد اللواء عادل الطحلاوي مساعد الوزير لمنطقة شرق الدلتا واللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية اللجان الإنتخابية لإنتخابات الشيوخ بالقليوبية، للتأكد من انتظام القوات النظامية والبحثية والمفرقعات، في تأمين اللجان
واطمأن اللواء عادل الطحلاوي على تجهيز اللجان وانتظام الخدمات الأمنية في الشوارع وأمام اللجان وتواجد الكراسى المتحركة، وذلك لمساعدة المسنين والمرضى في الوصول إلى لجانهم الانتخابية
نبه مساعد الوزير على القوات بحسن التعامل مع الناخبين ومساعدة كبار السن وتوسيع دائرة الاشتباه وضبط كل مايخل بالأمن العام وانتظام العملية الانتخابية
من ناحية أخرى شهدت اللجان الانتخابية للشيوخ القليوبية إقبلاً من جانب المسنين وكبار السن الذين حرصوا على النزول والإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني لانتخابات الإعادة
التي تجري على مقعدين في 532 مقر انتخابي تضم 689 لجنة فرعية على مستوى دائرة محافظة القليوبية
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