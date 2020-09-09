مدبولي: نضطر إلى نزع ملكية و إزالة عشرات العقارات لإنشاء محاور مرورية تخدم المواطنين

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، في اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس«؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة.
وأضاف أن ظاهرة البناء غير المخطط أو البناء العشوائى بدأت فى مصر فى السبعينات، وهذه الظاهرة نتيجة تزايد النمو الاقتصادى وعدم قدرة الدولة فى هذه المرحلة على توفير السكن فكان توجه المواطنين فى هذه المرحلة للبناء دون دراسة.
وتابع: "نضطر إلى نزع ملكية و إزالة عشرات العقارات لإنشاء محاور مرورية تخدم المواطنين، كما أن حجم تغطية شبكات الصرف الصحي للقري كان ١٨٪ عام ٢٠١٤ واصبح ٤٠٪ بفضل توجيهات السيد الرئيس".واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على تضامن مصر الكامل؛ قيادة وحكومة وشعبًا، مع السودان الشقيق فى أزمته الحالية التى يمر بها بسبب الفيضانات والسيول، التى اجتاحت عدة مناطق بالبلاد خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى هذا الشأن بتوجيه كل سبل الدعم للأشقاء فى السودان على الفور، وذلك بالتنسيق بين الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارة الدفاع والإنتاج الحربيّ.
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