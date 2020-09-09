شكرا لقرائتكم خبر عن استعداداً للتشغيل.. تنفيذ أعمال الزراعة والتشجير بسوق الجملة في مدينة السادات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنه جارٍ حالياً تنفيذ أعمال النظافة والزراعة والتشجير بسوق الجملة بالمدينة، وذلك ضمن التجهيزات الأخيرة قبل بدء العمل بالسوق.

وأوضح المهندس علاء منيع، أن سوق الجملة مشروع تم تنفيذه لخدمة محافظة المنوفية والمحافظات المجاورة ومنها محافظتا الغربية والبحيرة والمدن الجديدة وتشمل (النوبارية وسفنكس وأكتوبر والشيخ زايد).

وأضاف: «تبلغ مساحة السوق ٨٠ فدانا، تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى والتي تشمل عدد ٧٨ محلاً تجارياً يتم بيعها بـ 3 مزادات علنية»، مشيراً إلى أنه تم شراء نحو 500 كراسة شروط من جانب المتزايدين.