شكرا لقرائتكم خبر عن المطران حنا: «كورونا» لن يتركنا قريبًا.. وتداعياته كارثية اجتماعيًا واقتصاديًا ونفسيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المطران عطا الله حنا، رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس، مطران القدس، يبدو أن وباء كورونا المستجد لن يغادرنا سريعاً وهو باق معنا، ويجب أن نتعاطى معه بكل حكمة ومسؤولية مع هذا الواقع الجديد الذي نعيشه منذ فترة .

وأضاف «حنا» في بيان له الأربعاء، أن تداعيات كورونا ستكون كارثية من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والحياتية، ولذلك وجب التفكير من كل مؤسساتنا وهيئاتنا المسؤولة كيف يجب أن نعالج هذه الحالة وأن نعبر هذه الجائحة بأقل الخسائر.

وأشار إلى أنها جائحة ستترك آثاراً سلبية على العلاقات الاجتماعية وعلى الأوضاع المعيشية وكافة مفاصل حياة أبنائنا، وهنا وجب التفكير بإيجاد حلول استراتيجية.

وتابع: «أبناءنا اليوم يعانون من البطالة وقلة الموارد المالية، وخاصة في الأماكن والمناطق التي تعيش على السياحة والتي توقفت خلال فترة الوباء بشكل كلي فبات الكثيرون عاطلين عن العمل ويعيشون في أوضاع مأساوية».

وشدد على أن المؤسسات الدينية والأهلية والخيرية والشخصيات الوطنية والاعتبارية يجب أن يتعاونوا ويتفاعلوا فيما بينهم للوقوف إلى جانب أبناء الشعوب المتضررة بشكل كبير في ظل هذه الجائحة الغير مسبوقة .

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