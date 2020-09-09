شكرا لقرائتكم خبر عن 120 ناخبًا يقطعون 240 كيلو مترًا للتصويت 5 دقائق والعودة لديارهم.. تعرف عليهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هل من الممكن أن تقبل بالسفر لمسافة تتعدى 240 كيلو مترًا، وتتحمل مشقة السفر ذهابًا وعودة، لمجرد قيامك للإدلاء بصوتك في الانتخابات؟.. هكذا يضرب حوالي 120 ناخبًا من أبناء واحة الجارة المثل في الوطنية العالية والالتزام والحرص على أداء حقهم الانتخابي، دون حسابات أخرى.

في واقعة لافتة للنظر، يقوم حوالي 120 ناخبًا، على أطراف مصر الغربية الحدودية، كل مشهد انتخابي، بقطع مسافة تتعدى 240 كيلو مترًا، ذهابًا وإيابًا، والإدلاء بأصواتهم في كل عملية انتخابية، وهم ليسوا على صلة قرابة بالمرشحين، بل مواطنون وطنيون، يتحملون مشقة وتعب السفر فقط من أجل أداء حقهم الانتخابي.

إنهم أهالي واحة الجارة، أصغر واحة في مصر، ويطلق عليها أيضًا قارة أم الصغير، أو جارة أم الصغير، نظرًا لأنها تعد أصغر قارة في مصر وأفريقيا، وهي ضمن زمام محافظة مطروح، والتي تبعد حوالي 270 كيلو مترًا عن مدينة مرسى مطروح، عاصمة المحافظة، وتبعد حوالي 120 كيلومترًا عن أقرب منطقة آهلة بالسكان منهم، وهي واحة سيوة.

ويبلغ عدد سكان واحة الجارة -أصغر واحة في مصر- حوالي 450 نسمة، ويعيشون على الزراعة، وتشتهر الواحة بزراعة نخيل التمور والزيتون والسمسم واللوز، وهم يتحدثون الأمازيغية لغتهم الأصلية، ويدينون جميعهم بالإسلام، ويتحدثون اللغة العربية أيضًا.