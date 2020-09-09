شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة لـ«المصري اليوم».. مجلس الوزراء يعدّل مسمى «اللغات والترجمة» لـ«الألسن» بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك فيما يتعلق بتغيير مسمى كلية اللغات والترجمة بجامعة جنوب الوادي، فرع الغردقة، ليصبح كلية الألسن، وذلك في استجابة لما نشرته «المصري اليوم» على بوابتها الإلكترونية، أول أمس الاثنين، والتواصل على المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، هاني يونس.

كانت «المصري اليوم» قد نشرت تقريرًا عن خطأ في مسمى كلية «الألسن» التابعة لجامعة جنوب الوادي فرع الغردقة، أدى لعدم وجودها ضمن مكتب التنسبق لطلاب الثانوية العامة لهذا العام، وحرمان طلاب وطالبات البحر الأحمر من الالتحاق بهذه الكلية، وتقليل الاغتراب في جامعات عدد من المحافظات.

وتكشف تفاصيل الواقعة موافقة مجلس الوزراء الشهر الماضي على فتح كلية «اللغات والترجمة» للعام الدراسي الجديد بفرع جامعة جنوب الوادي بالغردقة بالإضافة إلى قرار مجلس الجامعة بالموافقة على بدء الدراسة بالكلية التي تكلفت ١٤٠ مليون جنيه وتم إعلان عن طلب أعضاء هيئة تدريس وتعيين عميد لها وتجهيزها بالمعامل والأثاث والمكتبات وكل متطلبات التشغيل، وأن الأوراق الخاصة بقرار مجلس الوزراء يحمل كلية «اللغات والترجمة»، وأن قرار المعاينة باسم كلية «الألسن» مما عطل إصدار القرار النهائي بفتح الكلية لاختلاف اسم الكلية ما بين اللغات والترجمة والألسن.

فيما تدخل الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، لسرعة تعديل المسمى حتى يتمكن الطلاب الراغبين في تقليل الاغتراب في الموعد المحدد.

وناشد أولياء أمور الطلاب والطالبات من أوائل ومتفوقي القسم الأدبي في محافظة البحر الأحمر ممن التحقوا لكليات الألسن خارج البحر الأحمر، رئيس الوزراء، بسرعة التدخل لإصدار تغيير مسمى الكلية من اللغات والترجمة إلى الألسن حتى يتمكن الطلاب من تقليل الاغتراب، وبدء الدراسة بالغردقة في العام الدراسي الحالي، فيما أشاد أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بالبحر الأحمر الذين التحقوا بكليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي في عدد من الجامعات بالمحافظات بقرار الدكتور خالد عبدالغفّار، وزير التعليم العالي، والمجلس الأعلى للجامعات، على الموافقة على بدء الدراسة العام الجديد بكلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الصناعي بفرع جامعة جنوب الوادي بالغردقة من خلال فتح باب التحويل وتقليل الاغتراب لطلاب البحر الأحمر.

وأكد الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، أن هناك جهد كبير يبذل من المجلس الأعلى للجامعات لافتتاح كلية الألسن بالغردقة لقبول تحويلات الطلاب وتقليل الاغتراب لطلاب البحر الأحمر، مضيفًا أن الجامعة تسابق الزمن لإنهاء تجهيزات كلية الألسن لاستقبال الطلاب بدعم من «الأعلى للجامعات».

وأوضح رئيس جامعة جنوب الوادي أن كليتي الألسن والذكاء الاصطناعي بالغردقة جاهزتان لاستقبال الطلاب الجدد في العام الدراسي الجديد، بتكلفة وصلت ١٤٠ مليون جنيه، مضيفًا أنه تمت الموافقة على فتح ٤ أقسام لغات لتدريس اللغات الإيطالية والروسية والألمانية والإنجليزية بكلية الألسن بمدينة الغردقة، والتي تستعد لاستقبال الطلاب في العام الدراسي المقبل.

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وتابع أن كليات جامعات جنوب الوادي فرع الغردقة ستكون جميعها مرتبطة بالمجتمع ومتطلبات سوق العمل والإمكانيات المادية والبشرية والمشروعات التي تشتهر بها محافظة البحر الأحمر حتى يتاح للطلاب الدراسة النظرية والتدريب العملي والتطبيقي وأهم هذه الكليات هندسة التعدين والطاقة.

وأكد دكتور محفوظ عبدالستار، عميد تربية الغردقة، أن المساحة الإجمالية لفرع الجامعة بالغردقة ٥٠٠ فدان، تم البناء لكليتي الحاسبات والذكاء والألسن على مساحة ٩٢٠٠ مترًا، بتكلفة ١٤٠ مليون جنيه، على أحدث طراز السلامة المهنية، وتشمل المباني ١٢ معملا، و١٤ قاعة، بالإضافة إلى المكاتب الإدارية ومكاتب هيئة التدريس والدراسات العليا بتكلفة ١٤٠ مليون جنيه.