شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» : طقس مائل للحرارة الخميس .. العظمي 35 والرطوبة 84 % والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية غداً الخميس طقس معتدل على السواحل الشمالية ، مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري ، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، والطقس ليلاً لطيف على معظم الأنحاء معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء .

وهناك أمطار متوسطة ( 30 % تقريباً ) على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون رعدية أحياناً ، وأمطار خفيفة ( 30 % تقريباً ) على مناطق متفرقة من السواحل الغربية وتكون متوسطة على مناطق متفرقة من جنوب الصعيد .

كما يتوقع الخبراء شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ، وارتفاع لنسبة الرطوبة يزيد من الاحساس بحرارة الطقس على القاهرة والوجه البحري ، والرياح معتدلة على كافة الأنحاء .

ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمى .

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة الى معتدلة وارتفاع الموج من 1:1.75 ، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف الى مترين ، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية .

وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى ( % ) فتكون على القاهرة والوجه البحرى ( 84 – 45 ) ، السواحل الشمالية ( 89 – 55 ) ، شمال الصعيد ( 65 – 25 ) ، وجنوب الصعيد ( 30 – 15 ) .

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وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة " 35– 24 " ، الإسكندرية " 31 – 26 " ، قنا " 40 - 27 " ، الأقصر " 40– 28 " ، أسوان " 41 – 30 " .