اليوم.. أول عظة للبابا تواضروس من الكاتدرائية بعد توقف 6 أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - قرر قداسة البابا تواضروس الثانى، استئناف اجتماع الأربعاء الأسبوعى اعتبارًا من اليوم الموافق 9 سبتمبر الجارى، ويلقى قداسة البابا عظته بالاجتماع اليوم، من كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مع تطبيق إجراءات احترازية دقيقة، بسبب فيروس كورونا، وذلك بعد توقف إلقاء العظة من الكاتدرائية قرابة 6 أشهر.

وقرر البابا تواضروس فى 17 مارس الماضى، تعليق اجتماع الأربعاء الأسبوعي حتى عيد القيامة المجيد، على أن يلقي العظة الأسبوعية في موعدها المعتاد من المقر البابوى بالقاهرة بدون حضور أحد، بدءا من الأربعاء 18 مارس وحتى 8 أبريل الماضي على الهواء مباشرة على القنوات الفضائية القبطية، وقد جاء قرار البابا في إطار قرارات الكنيسة، بتعليق كافة الاجتماعات الكنسية ، للمساهمة في الوقاية من فيروس كورونا.

وبسبب القرارات الاحترازية التى اتخذتها الدولة، لم يتم استئناف عظة الأربعاء فى إبريل، بشكل منتظم، فيما ألقى عدة مرات عظات أون لاين "يوم الأحد" تم إذاعتها على القنوات القبطية والعامة، ليعلن مؤخرا استئنافها اليوم الأربعاء من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.