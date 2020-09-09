القوى العاملة ترد رسميا على أنباء صرف 1000 جنيه لكل أسرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

قالت وزارة القوى العاملة، إن ما تردد عبر الصفحات الوهمية والمزيفة باسم الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن فتح التقديم وتسجيل استمارة صرف مبلغ 1000 جنيه لكل أسرة غير صحيح، وعلى خلاف الحقيقة.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي اليوم، أن لديها صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعي "facebook" تحت اسم "وزارة القوى العاملة المصرية" وتحمل شارة التحقق الزرقاء كصفحة رسمية معتمدة.

وأهابت الوزارة، بالمواطنين عدم الانسياق وراء أي بيانات تنشر على هذه الصفحات الوهمية والتي تقوم بنشر بعض البيانات والأخبار المغلوطة والتي لا تمس الحقيقة بصلة، مؤكدة أنها تنشر بياناتها الرسمية من خلال موقع الوزارة صفحتها الرسمية المشار إليها.