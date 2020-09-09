رئيس جامعة الأزهر يلتقي أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على درجات علمية من الخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

التقى الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور عبد الدايم نصير، مستشار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر للشئون العلمية، والدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بعضًا من شباب الباحثين الحاصلين على درجتي: (الماجستير - الدكتوراه) من أوروبا وأمريكا في مختلف التخصصات العلمية.

وأكد رئيس الجامعة حرص جامعة الأزهر على الانفتاح على المؤسسات العلمية والبحثية كافة، سواء المحلية والإقليمية والدولية؛ من خلال البعثات العلمية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بمختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، وأهمية تبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس؛ من أجل تلاقح الأفكار وتعظيم الإفادة بين الجميع مع الحفاظ على الخصوصية والهوية.

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وأشاد رئيس الجامعة في بيان له، الأربعاء، بما سمعه عن أبنائه العائدين من أمريكا وأوروبا، وما سمعه منهم خلال اللقاء، مشيرًا إلى أن جامعة الأزهر تسعى جاهدة لزيادة التعاون مع المؤسسات العلمية والبحثية كافة في مختلف دول العالم؛ من خلال بروتوكولات التعاون في شتى المجالات، لافتًا إلى أن الجامعة سوف تستفيد من خبرات أبنائها العائدين من الخارج، إضافة إلى الانعكاس الإيجابي لذلك على العملية التعليمية والبحث العلمي.

وقرر رئيس الجامعة ضم هؤلاء الشباب إلى فريق مكتب التميز الدولي بالجامعة، والذي يضم كوادر متميزة في مختلف المجالات العلمية، كما تقرر تنظيم ندوة حول البحث العلمي بين الشرق والغرب، يحاضر خلالها هؤلاء الشباب المتميزون كلٌّ في مجال تخصصه.

وفي ختام اللقاء، كرم رئيس الجامعة الشباب ومنحهم شهادات تقدير، إضافة إلى إهدائهم نسخة من القرآن الكريم.