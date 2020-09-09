التنمية المحلية: طلبات التصالح زادت بنسبة تفوق الـ200 ٪؜ بعد تصريحات السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي للوزارة، إن إقبال المواطنين المخالفين على التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء الخاصة بهم زاد بصورة كبيرة عقب تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة.

وأضاف قاسم، لمصراوي، اليوم الأربعاء: عقب تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن مخالفات البناء، قبل أيام، زاد الإقبال على تقديم طلبات التصالح بحوالي ٣ أضعاف وبنسبة ٣٠٠٪؜ مقارنة بالعدد المتقدم للتصالح قبلها.

وتابع المتحدث الرسمي للوزارة: يجب على المواطنين التقدم للتصالح على مخالفات البناء الخاصة بهم قبل نهاية المهلة المحددة من الحكومة.

وتنتهي المهلة المحددة لسداد رسوم جدية التصالح على مخالفات البناء والمقدرة بنسبة ٢٥٪؜ من قيمة المخالفة يوم ١٥ سبتمبر الجاري، كما تنتهي المهلة المحددة من أجل التقدم بطلبات التصالح يوم ٣٠ سبتمبر الجاري.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الدولة حريصة على الانتهاء من أزمة مخالفات البناء على مستوى المحافظات.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، قبل أيام: "بيقولوا متتكلمش في الموضوعات ده وسيب الإعلام يتكلم، لأ أنا هتكلم في كل حاجة تمس مصر ومستقبلها، ولن أبيع أبدا الوهم للناس تحت اعتبارات السياسة والحفاظ على الشعبية".

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