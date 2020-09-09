بعد 32 حادث.. أمن الغربية يضبط عصابة سرقة الدراجات بالإكراه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، (9عاطلين "لخمسة منهم معلومات جنائية" مُقيمين بمحافظة كفرالشيخ) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب حوادث سرقات الدراجات النارية بالإكراه وبأسلوب توصيل الأسلاك متخذين من دوائر أقسام ومراكز شرطة (قطور - السنطة - كفر الزيات - طنطا – المحلة - بسيون بالغربية – قويسنا - بركة السبع - شبين الكوم بالمنوفية) مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامي. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهم (مسدس صوت - فرد خرطوش و 5 طلقات من ذات العيار - 2 سلاح أبيض "مطواة") وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وقيامهم بارتكاب (32) حادث بذات الأسلوب وحيازتهم الأسلحة المضبوطة بحوزتهم لاستخدامها في نشاطهم الإجرامي، وتم بإرشادهم ضبط (32) دراجة نارية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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