شركاؤه تخلصوا من جثته.. الأمن يكشف لغز العثور على جثة مسن بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، ملابسات واقعة العثور على جثة مواطن أسفل كوبرى الثروة السمكية، إذ تبين أنه كان ينقب عن الآثار، فانهالت عليه الأتربة ما أدى لوفاته، واستخرج شركاؤه جثته وتخلصوا منها خشية افتضاح أمرهم.

تبلغ لقسم شرطة ثان العامرية بمديرية أمن الإسكندرية بالعثور على جثة شخص مجهول أسفل كوبري الثروة السمكية بدائرة القسم.

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تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، أسفرت جهودهم عن تحديد هوية المتوفى وتبين أنه (بالمعاش، مقيم دائرة قسم شرطة الدخيلة)، وأن وراء ارتكاب الواقعة (8 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة الدخيلة).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها واعترفوا بارتكابهم الواقعة، وقرروا أنه أثناء قيامهم بالاشتراك مع المتوفى في التنقيب عن الآثار بمنزل أحد المتهمين كائن بدائرة قسم شرطة الدخيلة، انهالت الأتربة على المتوفى أثناء تواجده داخل حفرة ما أدى لوفاته، واستخراجوا جتثه ووضعوها داخل سيارة ميكروباص قيادة أحد المتهمين وألقوه بمكان العثور عليه خشية افتضاح أمرهم، وأضافوا أن تخلصوا من الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه ومتعلقاته الشخصية ألقوها بمياه البحر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.