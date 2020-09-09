بقيمة 38 مليون جنيه.. "الأموال العامة" تضبط 5 قضايا نصب وتهريب في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة، عن ضبط 5 قضايا تزوير أوراق- نصب وسفريات – تحويلات مالية غير مشروعة – تهريب جمركي – غسل أموال مُتهم فيها عدد 6 أشخاص، ضُبط فيها مستندياً أكثر من 38 مليون جنيه – 21 ألف دولار .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما في مجال ضبط الجرائم التي تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.