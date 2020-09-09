عاطين قاما بتخديرها.. الأمن يكشف ملابسات مقتل سيدة في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، ملابسات واقعة العثور على جثة سيدة مسنة، إذ تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين، تم ضبطهما.

تبلغ لمركز شرطة المطرية بمديرية أمن الدقهلية بالعثور على جثة "ربة منزل، مقيمة بدائرة المركز" بمياه إحدى الترع بدائرة المركز.

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تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، أسفرت جهوده عن أن ربة المنزل قامت "يوم العثور على الجثة" باستقلال مركبة "توك توك" بطريق ترعة السلام بذات صحبة (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية"، مقيمان بدائرة المركز) وأنهما وراء مقتل المجني عليها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما بما توصلت إليه التحريات أقرا بها واعترفا تفصيلياً بارتكابهما الواقعة، وقررا باصطحابهما المجني عليها من أمام منطقة المقابر بقصد توصيلها لمسكنها، وأثناء سيرهم اتفقا سوياً على تخديرها وسرقة ما بحوزتها من مبالغ مالية، وعقب فقدانها للوعي قاما بسرقة مبلغ مالي كان بحوزتها وقاما بإلقائها بمياه الترعة محل البلاغ.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.