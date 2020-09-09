أخبار مصر | الخدمة الاجتماعية بحلوان تنظم ندوة عن مواجهة ظاهرة التحرش

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الخدمة الاجتماعية بحلوان تنظم ندوة عن مواجهة ظاهرة التحرش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم وكالة كلية الخدمة الاجتماعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع جمعية الخير والتسامح لرعاية الأيتام ندوة أون لاين بعنوان "دور الخدمة الاجتماعية في مواجهة ظاهرة التحرش"، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ الدكتور زغلول عباس حسنين قائم بعمل عميد الكلية.

وتتضمن الندوة مناقشة العديد من القضايا منها دور الخدمة الاجتماعية فى نشر ثقافة مواجهة التحرش فى الجامعات ويحاضر فيها عائشة عبد الرسول أمام وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأستاذ تنظيم المجتمع بالكلية، كذلك مناقشة دور المجلس القومى للمرأة فى مواجهة ظاهرة التحرش ويحاضر فيها ميادة منصور عمر - عضو المجلس القومي للمرأة - أستاذ تنظيم المجتمع المساعد بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة.

كما تتضمن الحديث عن دور الشرطة فى مواجهة ظاهرة التحرش ويحاضر بها اللواء أسامة راضى، وكذلك إعداد القيادات الشبابية فى المشاركة بالمبادرات المجتمعية لمواجهة ظاهرة التحرش ويحاضر فيها أ.م.د كريم حسن همام أستاذ تنظيم المجتمع المساعد بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان، ووكيل معهد إعداد القادة بحلوان.

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كما تناقش الندوة دور المجالس التشريعية فى تشريع قوانين لمواجهة ظاهرة التحرش ويحاضر فيها أ.م.د هند الجبالي أستاذ خدمة الجماعة المساعد بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالاسكندرية، ونقيب الاجتماعيين بالاسكندرية وعضو مجلس الشعب عن دائرة المنتزه بالإسكندرية.

هذا بالاضافة إلى دور الجمعيات الأهلية فى مواجهة ظاهرة التحرش ويحاضر فيها المستشار الدكتور محمد عبد اللطيف محجوب مستشار وزيرة البيئة ورئيس مجلس إدارة جمعية الشباب الوطني للبيئة والتنمية، إلى جانب كيفية مواجهة التحرش فى أماكن العمل ويحاضر فيها الأستاذة زينب عبد الرحمن خير، محامية حقوقية، ورئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

كما تستعرض الندوة آليات مواجهة ظاهرة التحرش بالمدارس ويحاضر فيها الأستاذ أمين السيد الدسوقى، وكذلك دور نقابة الاجتماعيين فى نشر ثقافة مواجهة ظاهرة التحرش ويحاضر فيها الأستاذ محمد عبد المعطى، ودور الإعلام فى مواجهة ظاهرة التحرش ويحاضر فيها الأستاذ هشام عبد المنعم أبو العاطى، وأيضا دور المنظمات الدولية فى مواجهة ظاهرة التحرش ويحاضر فيها المستشار الحقوقي سامح علي محروس نائب رئيس المنظمة الدولية للتنمية وحقوق الإنسان، ومناقشة القوانين والتشريعات الخاصة بمواجهة ظاهرة التحرش ويحاضر فيها المستشار القانونى السيد جمال السيد، وكذلك عرض نموذج لتجربة من هيئة كير الدولية لمناهضة التحرش الجنسى فى الأماكن العامة ويحاضر فيها الأستاذة خديجة الطاهر استشاري النوع الاجتماعي ومنفذه مبادرات مجتمعية لمواجهة التحرش الجنسي.

هذا وتبدأ فعاليات الندوة فى تمام الساعة الخامسة مساء يوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر 2020 عبر برنامج زووم.