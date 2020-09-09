أخبار مصر | الوفد: نظام التحسين يقضي على بعبع الثانوية العامة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الوفد: نظام التحسين يقضي على بعبع الثانوية العامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مصطفى شحاتة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن نظام الثانوية العامة الجديد الذي تم الإعلان عن ملامحه أمس الثلاثاء من قبل وزير التربية والتعليم، سيحقق نقلة نوعية في مستوى التعليم في مصر.

وأضاف شحاتة، في بيان، اليوم، أن العمل بنظام التحسين في الثانوية العامة بداية من العام المقبل سيمنح الفرصة للطلاب على مستوى الجمهورية في تحقيق ما يتمنونه ويسعون لأجله منذ سنوات طويلة في التعليم.

وأوضح عضو الهيئة العليا لحزب الوفد: كانت في السابق الثانوية العامة فرصة واحدة لجميع الطلاب ولذلك كان ذلك دافعا للضغط العصبي والنفسي للطلاب وأولياء الأمور.

وأشار مصطفى شحاتة، إلى أن هذه الخطوة الجديدة المتعلقة بعودة نظام التحسين فرصة لجميع الطلاب لتحسين مستواهم، كما أنها تقضي على بعبع الثانوية العامة الذي أرهب الأسر المصرية لعشرات السنين.

واختتم عضو الهيئة العليا بيانه، بالتأكيد على أهمية دعم خطة الدولة لتطوير العملية التعليمية وعدم الاستماع إلى المتربصين وأعداء الدولة الذين يحاربون هذا المشروع القومي المهم من أجل عرقلة جهود الدولة للنهوض بالتعليم.

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء خروج 878 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 79886 حالات حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 187 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 100228 حالة من ضمنهم 79886 حالة تم شفاؤها، و 5560 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.