شكرا لقرائتكم خبر عن تحدى الشر بالسخرية والفكاهة: تحويل هتلر دراميا من رمز للقوة المفرطة إلى أضحوكة جديرة بالاحتقار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كتب كارل ماركس ذات مرة قائلا إن «التاريخ يعيد نفسه»، المرة الأولى كـ«مأساة»، والمرة الثانية كـ«مهزلة» ولكنه إذا عاش في عصرنا هذا، فربما قال الشيئ نفسه حول أدولف هتلر، أي أن رئيس الرايخ الألماني الألفي المزعوم يعيد تنصيب نفسه زعيما لأوروبا .

كان الزعيم النازي هتلر تجسيدا «مهيبا» للشر والقسوة والكراهية، وكان بمثابة تحذير وعبرة أخلاقية، ولكنه الآن أصبح «أضحوكة»، وذلك بفضل صناع «المحاكاة» الساخرة والتي أصبح هتلر بسببها مشهورا برقص الديسكو، كما أن الشبه الذي يربط بينه وبين القطط، جعل من هتلر صاحب الشارب «الأخرق» مثيرا ومرحا .

وقالت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية إن تحويل هتلر إلى شخصية مرحة يمكن أن يكون أسلوبا للتقليل من شأنه والسخرية منه أو إهانته، الفكاهة وعدم الاحترام يمكن أن يتحديا الشر، ولكنهما لا يتحديان الفاشية بالضرورة .

هنيدي في هتلر - صورة أرشيفية

كتاب أهلا هتلر الصادر عام 2014 وألفه جبراييل دي روزينفيلد، ويحمل عنوانا فرعيا :«كيف يجري تطبيع الماضي النازي في الثقافة المعاصرة»، يقدم توضيحا دقيقا يفسر كيف أصبح هتلر مرحا، فمرات التمثيل المبكرة للفوهرور «القائد» في الثقافة الشعبية كانت ساخرة وخرقاء في أغلب الأوقات .

و قدم شارلي شابلين ن في عمله «الديكتاتور العظيم» عام 1940، أدينويد هاينكل، الديكتاتور النزق المتكلف، والذي انخرط في اشتباكات شريرة من أجل الطعام مع نظرائه الإيطاليين، ومن ثم لم يتسطع الحاكم المستقبلي للرايخ الألفى (الإمبراطورية ) أن يمزق مكرونة الإسباجتي نصفين !

وفي أعقاب الحرب، اعترف تشابلين بأنه لم يكن ليصنع ذلك الفيلم لو كان قد علم بالفظائع الحقيقية التي ارتكبتها معسكرات الاعتقال الألمانية، فهذا «التكتم الأخلاقي» وضع حدود الصور التي مثلت هتلر على مدى عقود .

أما فيلم «العشرة الأيام الأخيرة الذي تم انتاجه في 1955 وحتى فيلم»المخبأ «الذي ظهر في 1981، والذي جسد هتلر بأسلوب جاد وموثق غالبا في الأيام السابقة على هزيمته المخزية .

وظل هذا التقليد قائما ،مثلما يتضح في فيلم «السقوط» عام 2004، ولكن منذ بداية القرن الجديد، صار هتلر وبشكل متزايد يُجسد بطرق أقل عقلانية، حسب «فورين بوليسي» التي أشارت إلى أفلام مثل «أولاد الزنا المنحطين» (2009) وبرامج تلفزيونية مثل «المبشر» (2016-2019 ) والتي التقطت طرف الخيط الذي توقف عنده شابلين منذ ثمانين عاما مستعينا بالكوميديا المضحكة والمبالغة في تصوير هتلر كشخصية جديرة بالاحتقار الشديد .

أشارت المجلة إلى فيلم «أرنب جوجو» الذي ظهر في 2019، وأن صاحب لقب جوجو هو صبي صغير في ألمانيا النازية، يحلم بهتلر كصديقي «تخيلي» يمده بمداد متدفق من التشجيع :«بالتأكيد أنت نحيف إلى حد ما وغير مشهور، ولا تستطيع أن تربط رباط حذائك على الرغم من أن سنك عشر سنوات، ولكنك ماتزال الأفضل، وأكثر النازيين الصغار ولاء من بين من قابلتهم، الفاشيون هم أطفال رضع يحتاجون إلى»دبوب «هتلر .

معظم شخصيات هتلر «المرحة» مقصود منها السخرية وإهانة النازيين، فعندما يسب «جوجو» هتلر طاردا إياه ويركله عبر نافذة، فإن هذا يوضح تماما أين يقف صانع الفيلم، ولكن حتى هنا حيث ترتكز«المزحة» على هتلر، فهي تنفذ على الأقل جزئيا في التقليد الأخلاقي لتمثيل هتلر .

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واعتبرت «فورين بوليسي» ذلك بمثابة المثال الأوضح على انتشار «المحاكاة الساخرة» من فيلم «السقوط» والذي جرى وضع ترجمات جديدة على مقطوعات منه وهي تجسد الزعيم الألماني وقد انتابته نوبة من الغضب بسبب لعبته «البلاي ستيشن» المحطمة أو حول مشهد الزفاف الأحمر في «لعبة العروش»، لافتة إلى أن «التفاهة» تجعل هتلر يبدو «صاخبا» ولكنها هتلر يبدو ساخطا ومتعبا .

و يفسر كتاب «تشريح الفاشية» الكلاسيكي لروبرت باكستون الحركات الفاشية التي تضع نفسها بشكل واضح في إطار معارض للإجماع الأخلاقي الآمن

بينما قال الفيلسوف الألماني والتر بنيامين إن النتيجة المنطقية للفاشية هي مقدمة لعلم الجمال في الحياة السياسية فما الذي يعنيه هذا هو أن جزء من اغراء الفاشية يعتبر الطريقة التي تجعل من السياسة أكثر مرحا، من خلال استبدال مناقشات السياسة العقلانية الكئيبة بـالجمهور والرمز والعاطفة .

ولفتت «فورين بوليسي» إلى أن النازيين الجدد على وعي كبير بتقاليد الجمال الفاشية المناهضة للمؤسسة، موضحة أنهم أعادوا توصيف أنفسهم بـ«اليمين المتطرف» وذلك كي يجعلوا أنفسهم يبدون نقيضا أساسيا لليمين التقليدي .

فتحويل هتلر «دراميا» إلى شخصية مضحكة قد يشكل انفصالا عن الاحترام الذي طالب به هتلر بقوة السلاح، ولكنه يفضي إلى أسلوب يمنح هتلر ما يمتاز به من جماليات وجزء من رونقه .