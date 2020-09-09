شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 5894 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالغربية (إنفوجراف) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي، أسفرت عن إزالة 5894 حالة منذ بدء التنفيذ في 16 مارس وحتى 8/ 9/ 2020.

وأوضح «رحمي»، في بيان له، أنه تم إزالة 1038 مخالفة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 55 فدانا، وإزالة 1507 مخالفة بناء بمساحة 187 ألف و559 مِتْرًا، بالإضافة إلى إزالة 3349 تعديًا على أراضي أملاك الدولة بمساحة 493 ألف و524 متر مربع.

إزالة 5894 مخالفة وتعدي علي الأراضي لزراعية وأملاك الدولة بالغربية.

وأكد المحافظ أنه لا تهاون مع أية مخالفات وسوف يتم إزالتها فورا وتطبيق القانون بكل حزم، مشيرا إلى استمرار تنفيذ حملات الإزالة بمختلف المراكز والمدن على مستوى المحافظة للقضاء على تعديات أو مخالفات البناء واتخاذ الإجراء القانونية ضد المخالفين.