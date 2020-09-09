شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي»: فتح لجان «إعادة الشيوخ» في مواعيدها.. ولا شكاوى في اليوم الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن غرفة العمليات وإدارة الازمات بالوزارة تابعت فتح جميع اللجان والمقار الانتخابية لليوم الثاني والأخير بجولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠ وبدء عملية التصويت بالمحافظات الـ١٤ في مواعيدها المحددة.

وأضاف «شعراوي» في تصريحات صحفية، الأربعاء، أنه مع نهاية اليوم الأول من الإعادة وبعد غلق لجان الاقتراع، لم يتم رصد أية شكوى أو مشكلة واجهت المواطنين أثناء عملية الإدلاء بأصواتهم، مشيرًا إلى استمرار عمل غرفة العمليات المركزية لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة وتتابع مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرف عمليات المحافظات الحالة العامة للجان ومدى الإقبال واستقبال كافة البلاغات ورصد أي مخالفات أو شكاوى والتعامل الفورى معها حفاظاً على انتظام سير العملية الانتخابية بالمحافظات وخروج العملية الانتخابية بشكل مشرف وعلي أكمل وجه .

وشدد الوزير على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا بمقرات اللجان الانتخابية وتعقيم جميع اللجان أثناء العملية الانتخابية على مدار اليوم، مشيراً إلى التأكد من التزام جميع الموظفين والناخبين المتواجدين باللجان بارتداء الكمامات والحفاظ على المسافات الآمنة بين الناخبين وإعطاء الأولوية لكبار السن وذوي الإعاقة بالدخول للتصويت، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات لمجابهة أي موقف طارئ وتمركز الإسعاف بالقرب من المدارس لتقديم يد العون لأي مواطن.

وناشد وزير التنمية المحلية المواطنين الذين لم يدلون بأصواتهم امس، النزول اليوم إلى لجان الاقتراع للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري نظراً لما سيمثله مجلس الشيوخ من أهمية بالغة في إثراء الحياة السياسية بمصر واستكمال مسيرة الإصلاح التي تنتهجها الدولة في الفترة الحالية، مؤكداً وعى شعب المصري في ممارسة حقوقهم السياسية لاستكمال مسيرة التنمية.