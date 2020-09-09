شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة طنطا تعلن القائمة النهائية للمتقدمين لمنصب عميد كلية الحقوق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور مجدى سبع، رئيس جامعة طنطا ورئيس لجنة اختيار عمداء الكليات، القائمة النهائية للمتقدمين لشغل منصب عميد كلية الحقوق، مشيراً إلى أن القائمة ضمت كلاً من الدكتور أشرف عبدالرازق ويح الأستاذ بقسم الشريعة الإسلامية ووكيل الكلية الأسبق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور جمال محمود الكردي رئيس قسم القانون الدولي الخاص ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسن محمد بودي الأستاذ بقسم الشريعة الإسلامية، والدكتور مصطفى أحمد أبوعمرو الأستاذ بقسم القانون المدني ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.
ووفقاً للجدول الزمني المعلن سيتم مقابلة المتقدمين، غداً الأربعاء، اعتباراً من الساعة الثالثة عصراً ليقوم كل مرشح بتقديم خطته ومناقشته وتسليم التقرير النهائي.
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