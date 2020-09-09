شكرا لقرائتكم خبر عن هيكل: الاستمرار في توصيل الرسائل الإعلامية لرفع درجة الوعي بالقضايا البيئية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، على ضرورة الاستمرار في توصيل الرسائل الإعلامية التي تعمل على رفع درجة الوعي بالقضايا البيئية، المختلفة لدى كافة أطياف الشعب وفي مختلف الأماكن، ومن ضمنها الرسائل المتعلقة بالحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية المحميات الطبيعية وأهميتها لما لها من منافع بيئية واجتماعية واقتصادية.

وقد اتفق وزير الإعلام على وجود تعاون مع وزارة البيئة، من خلال اطلاق حملة «Eco Egypt» لدعم السياحة البيئية والمحميات الطبيعية ورفع الوعى البيئى لدى المواطنين.