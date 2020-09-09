شكرا لقرائتكم خبر عن «هيكل»: حريصون على تبسيط لغة الحوار البيئي في الإعلام للوصول لكل فئات المجتمع والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن الوزارة تسعى دائما للتعاون مع الوزارات المختلفة من أجل التوعية بقضايا التنمية المستدامة في مختلف وسائل الإعلام، مع حرصها الدائم على تبسيط لغة الحوار البيئي في الإعلام للوصول لكافة فئات المجتمع.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير الإعلام، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بمقر وزارة الدولة للإعلام، والذى تم خلاله بحث سبل التعاون بين الوزراتين في مجال رفع الوعى البيئى، حيث تم خلال الاجتماع تبادل الرؤى المختلفة حول أفضل السبل للترويج للسياحة البيئية، كما استعرض الاجتماع عدد من المحميات والأماكن الطبيعية الفريدة لاختيار الأنسب منها للاستعداد لبدء إطلاق الحملة البيئية الجديدة «Eco Egypt».
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