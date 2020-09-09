شكرا لقرائتكم خبر عن «وزير الري» يعلن من جنوب السودان وصول طائرة المساعدات لمواجهة الفيضانات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والوفد الرسمي المرافق إلى مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام، تلبية لدعوة نظيره مناوا بيتر قادكوث، وزير الموارد المائية والري.

واستقبل مناوا بيتر قادكوث، نظيره المصري والوفد المرافق بحضور حاكم ولاية الاستوائية الوسطى والسفير محمد قدح، سفير مصر بجنوب السودان، بحضور عدد من الوزراء وحكام الولايات المتضررة من الفيضانات وكبار المسؤولين.

وقال الدكتور محمد عبدالعاطي، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إنه تم إجراء المباحثات حول مشروعات التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الموارد المائية، بالإضافة إلى تفقّد سير العمل في العديد من المشروعات التي تقوم بها مصر في جنوب السودان وافتتاح المشروعات التي أقامتها الوزارة لخدمة الأهالي والمواطنين بالدولة الشقيقة جنوب السودان.

وأعرب «عبدالعاطى» عن سعادته بزيارة دولة جنوب السودان مؤكداً أن هذه الزيارة تأتي في إطار العلاقات الأخوية التي تربط البلدين قيادةً وشعباً وهذه العلاقات الممتدة ليس فقط في مجال الموارد المائية والرى بل في كافة المجالات.

وتابع الدكتور عبدالعاطي، أنه تصادف مع وصوله إلى مطار جوبا الدولي وصول الطائرة الثانية من المساعدات المصرية لجمهورية جنوب السودان جراء الفيضانات التي طرأت في جنوب السودان خلال الفترات الماضية.

وأكد عبدالعاطى على أن مصر لا تتأخر عن تقديم الدعم لأشقائها من دول حوض النيل والذي يجمعنا رباط واحد وهو نهر النيل، كما أن مصر تقوم بدورها المحوري تجاه جمهورية جنوب السودان وتقديم الدعم في مختلف المجالات وهو ما ينعكس على تاريخ وأصالة العلاقات بين الدولتين.

وقد أكد المسئولون بجنوب السودان المتواجدون لتسلّم الشحنة اعتزازهم بدعم مصر لدولتهم وشكرهم إلى عبدالفتاح السيسي لحرصه على الوقوف بجانب جنوب السودان وهو ما ليس غريباً على مصر وقوفها بجانب أشقائها من دول أفريقيا.

Advertisements

ومن جانبه عبّر مناوا بيتر قادكوت عن سعادته بتلبيه وزير الموارد المائية والري المصري والوفد المرافق له للدعوه معرباً عن شكره إلى مصر لما تقدمه من دعم إلى جنوب السودان خاصة في مجال الموارد المائية والري، وأنه يتطلع إلى تبادل الرؤى وسُبل تعزيز التعاون المشترك.

وزير الري يزور جنوب السودان

وزير الري يزور جنوب السودان

وزير الري يزور جنوب السودان

وزير الري يزور جنوب السودان

وزير الري يزور جنوب السودان

وزير الري يزور جنوب السودان