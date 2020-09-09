شكرا لقرائتكم خبر عن «فريد»: «بورصة السلع» ستساهم في زيادة معدلات تداول المنتجات القابلة للتخزين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن بورصة السلع المصرية التي أعلن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، تأسيسها، الأربعاء، بمثابة سوق منظم لتداول السلع الحاضرة القابلة للتخزين المصرية، تجمع أطراف عملية التداول، من تجار ومخازن وبائع ومشتري.

وأضاف «فريد» في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن «وجود سوق منظم لتداول السلع القابلة للتخزين يعتبر آلية هامة للتسعير من خلال آليات السوق والمتمثلة في العرض والطلب، وآلية لتأهيل المخازن التي ستستخدم كمخازن مؤهلة للتعامل في البورصة وبيانات عن الكميات المعروضة والمطلوبة وموسمية التداول وأسعار التداول الحاضر للسلع».

وأشار إلى أنها «ستساهم في زيادة معدلات تداول السلع القابلة للتخزين بناء على زيادة الشفافية وآليات العرض والطلب، فضلا عن فائدتها في إمكانية استحداث عقود مستقبلية أو عقود خيارات على هذه السلع مستقبلا، بما يمكن المتعاملين من التخطيط المالي الافضل، والتحوط من مخاطر تقلبات الأسعار، فيما ستسهم البورصة السلعية في وضع معايير ومواصفات قياسية ومحددة للسلع يتم تطبيقها والرجوع إليها متى لزم الأمر».

كان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أعلن، الأربعاء، تأسيس شركة البورصة المصرية للسلع، في إطار خطة الدولة لتنمية التجارة الداخلية.