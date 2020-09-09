شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة خلال ساعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة جاهزة للاعتماد من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم. وأضاف حجازي في تصريحات صحفية أنه من المقرر اعتماد النتيجة واعلانها على موقع وزارة التربية والتعليم خلال ساعات. وأشار حجازي إلى أن نسبة النجاح بالدور الثاني للثانوية العامة تجاوزت 90%، وأنه تم مراعاة الدقة خلال فترة التصحيح ومنح درجات الرأفة للطلاب المستحقين. جدير بالذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثاني بلغ (110900) طالب وطالبة، داخل (351) لجنة سير على مستوى الجمهورية. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 100,041

تعافي 79,008

وفيات 5,541

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